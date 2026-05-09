Рӯзномаи "Уолл Стрит Джорнал": Эҳтимол, музокироти Эрону ИМО аз сар гирифта мешавад

Ба гузориши хабаргузории "Абно", рӯзномаи "Уолл Стрит Джорнал" даъво кард, ки ИМО ва Эрон метавонанд аввали ҳафтаи оянда музокироти ғайримустақими худро дар Исломобод аз сар гиранд.
Ин рӯзнома ба нақл аз манобеъи огоҳ навиштааст, ки ду тараф бо миёнҷиён дар таҳияи як ёддошти тафоҳуми 14-моддаӣ ҳастанд, ки чаҳорчӯби музокироти якмоҳа барои ба охир расонидани ҷангро муайян мекунад.
Бар асоси ин гузориш, дар ин санад аз Эрон хоста шудааст, ки муҳосираи тангаҳои Ҳурмузро коҳиш диҳад ва дар муқобил, ИМО низ муҳосираи бандарҳои Эронро дар тӯли 30 рӯз пас оғози музокирот бекор кунад.
9 Май 2026 - 14:22
News ID: 1811839
Source: ABNA
Рӯзномаи "Уолл Стрит Джорнал" даъво кард, ки Теҳрону Вашингтон эҳтимолан ҳафтаи оянда музокироти ғайримустақими худро дар пойтахти Покистон аз сар мегиранд.
