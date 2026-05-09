Воситаҳои ахбори сионистӣ: Ошкоршавии охирин Исроилро ба ларза даровард

Ба гузориши хабаргузории "Абно", пойгоҳи сионистии "Ай 2-4 Ньюз" гузориш дод, ки ошкоршавии ҷосусӣ барои Эрон ва фош шудани амалиётҳои низомиёни сионистӣ, режими сионистиро ба ларза даровардааст.
Дар ин гузориш омадааст, ки ин низомиён ба интиқоли иттилооти ҳассос ба Эрон дар баробари гирифтани маблағҳои молӣ даст задаанд. Эрониҳо дар ба кор гирифтани низомиён ва на танҳо ғайринизомиёни одӣ мисли гузашта, муваффақ шудаанд.
Қаблан ташкилоти иттилоотӣ ва амнияти дохилии режими сионистӣ (Шин Бет) ва политсияи низомии ин режим дар эълонияи муштарак аз ташкили парвандаи ҷосусӣ алайҳи 3 низомӣ ва 1 ғайринизомӣ хабар дода буданд.
Дар ин гузориш омадааст, ки айбдорон аз истгоҳҳои поезд, марказҳои харид, камераҳои амниятӣ ва баъзе минтақаҳои дигар аксбардорӣ кардаанд. Ҳамчунин 3 низомии ёдшуда айбдор ҳастанд, ки аксҳои марбут ба мактаби техникии нерӯи ҳавоии режимро низ дар ихтиёри тарафи эронӣ қарор додаанд.
Яке аз воситаҳои ахбори сионистӣ ошкоршавии ҷосусӣ дар заминҳои ишғолшуда ба нафъи Эронро ба сифати "заминларза" дар соҳаи амнияти режими сионистӣ тавсиф кард.
