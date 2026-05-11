  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

1700 ҳолати вайрон кардани оташбаси Лубнон аз ҷониби Тел-Авив дар тӯли 3 ҳафта

11 Май 2026 - 13:23
News ID: 1812855
Source: ABNA
1700 ҳолати вайрон кардани оташбаси Лубнон аз ҷониби Тел-Авив дар тӯли 3 ҳафта

Як вазири лубнонӣ ба қайд гирифтани беш аз 1700 ҳолати вайрон кардани оташбас аз ҷониби режими сиёнии Исроил ишора кард.

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Ар Ти, вазири иттилоърасонии Лубнон эълом кард, ки танҳо дар тӯли се ҳафта беш аз 1700 ҳолати вайрон кардани оташбас аз ҷониби режими сиёнии Исроил алайҳи Лубнон ба қайд гирифта шудааст.

Вазорати бедории Лубнон низ рӯзи якшанбе эълом кард, ки шумори шаҳидони ҳамлаҳои сиёнизм аз 2 марти соли 2026 то ҳол ба 2846 нафар расидааст.

Вазорати бедории Лубнон ҳамчунин таъкид кард, ки 8693 нафар низ дар пайи ин ҳамлаҳо маҷрӯҳ шудаанд.

Бар асоси ин гузориш, дар тӯли 24 соати гузашта тибқи эъломияи Вазорати бедории Лубнон 51 нафар ба шаҳодат расидаанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha