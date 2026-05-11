1700 ҳолати вайрон кардани оташбаси Лубнон аз ҷониби Тел-Авив дар тӯли 3 ҳафта

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Ар Ти, вазири иттилоърасонии Лубнон эълом кард, ки танҳо дар тӯли се ҳафта беш аз 1700 ҳолати вайрон кардани оташбас аз ҷониби режими сиёнии Исроил алайҳи Лубнон ба қайд гирифта шудааст.
Вазорати бедории Лубнон низ рӯзи якшанбе эълом кард, ки шумори шаҳидони ҳамлаҳои сиёнизм аз 2 марти соли 2026 то ҳол ба 2846 нафар расидааст.
Вазорати бедории Лубнон ҳамчунин таъкид кард, ки 8693 нафар низ дар пайи ин ҳамлаҳо маҷрӯҳ шудаанд.
Бар асоси ин гузориш, дар тӯли 24 соати гузашта тибқи эъломияи Вазорати бедории Лубнон 51 нафар ба шаҳодат расидаанд.
