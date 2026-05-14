Фишори сиёсии Амрико барои афзоиши ҷонибдорони қатъномаи гулӯгоҳи Ҳурмуз мазҳака аст.

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, намояндагии доимии Ҷумҳурии Исломӣ дар Созмони Милали Муттаҳид рӯзи чоршанбе ба вақти маҳаллӣ гуфт: Кӯшиши Иёлоти Муттаҳида барои намоиш додани шумораи кишварҳои ҷонибдори лоиҳаи қатънома бо ангезаи сиёсӣ ҳамчун дастгирии васеи байналмилалӣ ва ҷудоии Эрон мазҳака ва фиребкорона аст.
Намояндагии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид гуфт: Ҳеҷ миқдори ҳамроҳӣ, ки дар натиҷаи фишор ва маҷбуркунӣ ба даст омада бошад, наметавонад амалҳои ғайриқонунии байналмилалии Вашингтон бар зидди Эрон, аз ҷумла муҳосираи баҳрӣ, ҳамла ва мусодираи ғайриқонунии киштиҳои тиҷоратии Эрон ва гаравгон гирифтани сарнишинони онҳо ба тарзи дуздии баҳриро қонунигардонад.
Намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард: Ҳама медонанд, ки бисёре аз аъзоён дар зери фишори сиёсӣ, маҷбуркунӣ ва ҳатто таҳдид ба лоиҳаи қатънома пайвастанд.
Намояндагии Эрон идома дод: Даъвоҳои намояндаи Иёлоти Муттаҳида дар бораи дастгирии васеъ, ҷуз кӯшиши ноумедона барои қонунигардонӣ кардани ҳадафҳои сиёсии пешакӣ муайяншуда, заиф кардани эътибори Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва фароҳам овардани пӯшиши сиёсӣ барои амалҳои ғайриқонунӣ нест.
