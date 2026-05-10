Ҳар гуна созишномаи эҳтимолӣ ҳатман бояд бо кафолати қудратҳои бузург ҳамроҳ бошад

11 Май 2026 - 00:12
News ID: 1812620
Source: ABNA
Сафири Эрон дар Чин гуфт: Ҳар гуна созишномаи эҳтимолӣ ҳатман бояд бо кафолати қудратҳои бузург ҳамроҳ бошад.

Ба гузориши агентии иттилоотии Абно, Абдулризо Раҳмании Фазлӣ дар саҳифаи шахсии худ дар шабакаи иҷтимоӣ навишт: Ҳар гуна созишномаи эҳтимолӣ ҳатман бояд бо кафолати қудратҳои бузург ҳамроҳ бошад ва дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид низ матраҳ гардад. Чину Русия ду қудрати бузург ва таъсиргузор мебошанд ва бо назардошти мақоме, ки Чин барои Эрон ва дигар кишварҳои минтақаи халиҷи Форс дорад, Пекин метавонад ҳамчун кафили ҳар гуна созишномае матраҳ бошад.

