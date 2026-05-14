Эхуд Барак: Нетанёҳу барои гурехтан аз бӯҳрон ҳар амале мекунад

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Шарқ, Эхуд Барак, сарвазири пешини режим ҳушдор дод: Бинёмин Нетанёҳу дар сурати эҳсоси шикаст дар интихоботи Кнессет дар октябри оянда, метавонад натоиҷро халалдор ё бо эълони ҳолати фавқулодда, равандро қатъ кунад.
Барак бо тавсифи вазъи кунунии Нетанёҳу ба ҳайвони дар дом афтода, таъкид кард: Вай омода аст, то ҳар хароҷотеро ба Исроил бор кунад, то аз бӯҳронҳои қазоӣ ва сиёсии худ бигурезад.
Эхуд Барак гуфт: Агар Нетанёҳу чанд рӯз пеш аз интихобот аз шикасти худ боварӣ пайдо кунад, метавонад ҷабҳаи наве алайҳи Эрон, Ғаззо ё соҳили ғарбӣ боз кунад, то бо эълони ҳолати фавқулодда, интихоботро 6 моҳ ба таъхир андозад.
Вай гуфт: Дур намедонам, агар Нетанёҳу то панҷ рӯз монда ба интихобот аз пирӯзии худ боварӣ надошта бошад, ногаҳон хабарҳое аз вуҷуди «бомби соатдор» дар Эрон паҳн кунад; мавзӯъе, ки боиси оғози даври сеюми ҳамлаҳо алайҳи Эрон, даври панҷуми ҷанг алайҳи Ҳамас ё оташ гирифтани интифадаи сеюм дар соҳили ғарбӣ шавад.
Вай афзуд: Паҳншавии васеъи видеоҳои қалбакӣ дар шаби интихобот барои фирефтани афкори умум ва хароб кардани чеҳраи рақибони сиёсӣ ва ҳамчунин ба роҳ андохтани ҳодисаҳои шабеҳи ҳамлаи тарафдорони Трамп ба бинои Конгресси Амрико аз дигар ҳилаҳои эҳтимолии Нетанёҳу хоҳад буд ва метавонад тарафдорони тундрави ӯ ба макони шумориши овозҳо дар Қудс ҳамла ва сандуқҳоро сарнагун кунанд ва эътибори раванди шуморишро зери суол бибаранд, то роҳ барои лағви натоиҷ ҳамвор шавад.
Барак бо ишора ба бӯҳрони машрӯъияти Нетанёҳу дар сатҳи байналмилалӣ эълом кард: Бисёре аз нозирон бар он боваранд, ки Нетанёҳу бо макргарӣ монеъ аз дастёбӣ ба тавофуқи сулҳ бо Лубнон шуда ва қасдан муомилоти марбут ба мубодилаи асирони Ғаззоро шикаст додааст, то ҷангро барои боқӣ мондани сиёсии худ дароз кунад.
Вай бо дастгирии афроде монанди Нафталӣ Бенет, Яир Лапид, Авигдор Либерман, Гадӣ Айзенкот ва Яир Гулан, онҳоро ҷойгузинҳои сазоворе барои тими кунунии Нетанёҳу донист.
