Тел-Авив: Ҳеҷ роҳе барои муҳофизати комил дар баробари дронҳои Ҳизбуллоҳ надорем

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, як мақоми низомии режими сиёнистӣ имрӯз чоршанбе эътироф кард, ки дронҳои Ҳизбуллоҳи Лубнон барои ин режим таҳдиди воқеӣ ҳисоб мешаванд.
Рӯзномаи амрикоии Вашингтон Пост дар ин гузориш ба нақл аз як мақоми низомии режими сиёнистӣ афзуд: Дронҳои Ҳизбуллоҳ таҳдиде ҳастанд, ки мо ҳанӯз дар ҳоли мутобиқ шудан ба он ҳастем. Тел-Авив ҳамаи фановариҳои низомии мавҷудаи худро мустақар мекунад, аммо ҳеҷ роҳе барои муҳофизати комил дар баробари дронҳои Ҳизбуллоҳ вуҷуд надорад.
Ин дар ҳолест, ки расонаҳои ибронӣ забони аз ҷумла шабакаи 15 телевизиони режими сиёнистӣ ва пойгоҳи хабарӣ I24 News ҳам пештар эътироф карда буданд, дирӯз Ҳизбуллоҳ яке аз шадидтарин ва беназиртарин ҳамлаҳои дронҳои худро алайҳи арозии ишғолӣ анҷом дод.
Дар ин гузориш омада буд, ки ҳамлаҳои мазкур дар қолаби 2 мавҷ анҷом шуд, нахуст мавзеъҳои низомиёни сиёнистӣ дар ҷануби Лубнон ҳадаф қарор гирифтанд ва мавҷи дуюм, ки шадидтар буд, умқи минтақаҳои шимолии арозии ишғолиро мавриди асорат қарор дод.
Расонаҳои ибронӣ илова карданд, ки дронҳои Ҳизбуллоҳ барои чанд дақиқа болои сари ҳадафи мавриди назар ба парвоз медароянд ва одамонро дар миёни биноҳо пайгирӣ мекунанд. Нигаронии Тел-Авив ин аст, ки ҳатто агар шуморе аз ин дронҳо сарозер шаванд, дронҳои дигар ҳадафи мавриди назари худро пайгирӣ мекунанд.
Your Comment