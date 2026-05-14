Рейтер: Арабистони Саудӣ дар давоми ҷанг ба хоки Эрон пинҳонӣ ҳамла кард

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, агентсии хабарии Рейтер дар як гузориши истисноӣ ба қалами Таймур Азҳарӣ ва Париса Ҳофизи ва ба нақл аз мақомоти ғарбӣ ва эронӣ навишт: Нерӯи ҳавоии Арабистони Саудӣ охирҳои моҳи март, дар посух ба ҳамлаҳои мушакӣ ва ҳамони (дронӣ) ки хоки ин кишварро ҳадаф қарор дода буд, амалиётеро алайҳи ҳадафҳое дар дохили хоки Эрон анҷом дод.
Ин расона навишт: Ин ҳамлаҳо, ки пеш аз ин гузориш нашуда буд, нахустин амали низомии мустақими Риёз алайҳи Эрон аст.
Рейтер ба нақл аз манобеъе, ки онҳоро огоҳ хонд, афзуд: Арабистони Саудӣ пас аз ҳамлаҳояш, Эронро аз ин мавзуъ огоҳ кард ва бо таҳдид ба посухҳои сангинтар, вориди як таъомули дипломатии фишурда шуд. Ин раванд боиси як тафоҳуми ғайрирасмии барои паст кардани шиддат дар ҳафтаи мунтаҳӣ ба оташбаси 7 апрел байни Вашингтон ва Теҳрон гардид.
Ин агентсияи хабарӣ афзуд: Пас аз ин тафоҳум, ҳамлаҳои ҳамонӣ (дронӣ) ва мушакӣ алайҳи Арабистони Саудӣ, ки дар охирҳои март ба зиёда аз 105 ҳолат дар ҳафта расида буд, дар рӯзҳои мунтаҳӣ ба оташбас ба 25 адад коҳиш ёфт.
Рейтер навишт: Таҳлилгарон бар он боваранд, ки ҳамлаҳои тобеъонаи Риёз ва мутаъоқиби он тавофуқи паст кардани шиддат, нишондиҳандаи дарки воқеъбинонаи ҳар ду тараф аз хароҷоти ғайриқобили қабули пурзӯр кардани шиддатҳои беитоҳ аст.
Мақомоти аршади вазорати хориҷаи Арабистони Саудӣ дар посух ба Рейтер, бе тасдиқ ё радди мустақими ин ҳамлаҳо, бар мавқеи соботи подшоҳӣ дар асоси худдорӣ ва кӯшиш барои субот ва амнияти минтақа таъкид карданд.
