Истеъмоли 1300 адад мушакҳои "Патриот" аз ҷониби Амрико дар ҷанги 40-рӯза бо Эрон

Ба гузориши агентии хабарии "Абно", воситаҳои ахбори ибронӣ эълом карданд, ки Амрико дар ҷанги 40-рӯза бо Эрон, 1300 адад мушакҳои "Патриот"-ро истифода бурдааст.
Воситаҳои ахбори ибронӣ афзуданд: Ҳуҷҷатҳои охирини Вазорати дифои Амрико нишон медиҳанд, ки Пентагон дар назар дорад истеҳсоли солонаи мушакҳои "Патриот"-ро ба 2000 адад афзоиш диҳад; амале, ки мувофиқи ин ҳуҷҷатҳо, дар чаҳорчӯби барномаи ҳафтсола идома дода мешавад.
Ҳар мушак "Патриот" байни 4 то 4.5 миллион доллар арзиш дорад.
13 Май 2026 - 13:30
Воситаҳои ахбори ибронӣ эълом карданд, ки Амрико дар ҷараёни ҷанги 40-рӯза бо Эрон, 1300 адад мушакҳои "Патриот"-ро истеъмол кардааст.
