Арағчӣ: Ҳамдастӣ бо режими Исроил нобахшиданӣ аст

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо бо нашри паёме дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар посух ба изҳороти охирини Нетанёҳу навишт: "Ҳамдастӣ бо режими Исроил нобахшиданӣ аст."
Вай афзуд: "Нетанёҳу акнун он чиро, ки ниҳодҳои амниятии Эрон муддатҳо пеш ба роҳбарии мо интиқол дода буданд, ошкоро фош кардааст."
Арағчӣ ишора кард: "Душманӣ бо миллати бузурги Эрон қимори аҳмақона аст ва ҳамкорӣ ва ҳамдастӣ бо Исроил дар ин роҳ нобахшиданӣ аст."
Вай таъкид кард: "Онҳое, ки дар ҳамдастӣ бо Исроил барои эҷоди тафриқа нақш доранд, бояд ҷавобгӯ бошанд."
