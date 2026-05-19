Ардуғон: Ҷанг алайҳи Эрон минтақаро дар канори партави ҳарҷу марҷ қарор додааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Русия ал-Яум, Раҷаб Тайиб Ардуғон, президенти Туркия, пас аз анҷоми нишасти ҳайати ҳукумат дар қасри президентӣ дар Анкара, таъкид кард: "Ҷанги 28 феврал (9 Исфанд) Амрико ва Исроил алайҳи Эрон, минтақаро дар канори партави ҳарҷу марҷ ва нобасомонии мутлақ қарор додааст."
Вай гуфт: "Дар ҳоли ҳозир, ҳаҷми дақиқи вайронкуниҳои натиҷа аз ҳамлаҳои Амрико ва Исроил ба Эрон ҳанӯз қобили баровард нест."
Ардуғон илова кард: "Ларзишҳои ин бӯҳрон ҳанӯз идома дорад ва худро дар афзоиши шадиди нархҳо, бахусус дар бахши энергия, нишон медиҳад."
Президенти Туркия хотирнишон кард: "Оташи ин ҷанг гарчанде мустақиман моро дар бар нагирифтааст, аммо дуди он чашмони моро озор медиҳад."
Вай тасреҳ кард: "Мо бо ихтиёзи мавқеъи ором, мустаҳкам, бошараф ва оқилона, тавонистем ба найрангҳое, ки дар талош буданд пои Туркияро ба ин ҷанг боз кунанд, муқобилат кунем."
Ардуғон дар мавриди Фаластин низ таъкид кард, ки Туркия то поён дар баробари ин таҷовузҳои Исроил дар канори Фаластин хоҳад истод.
Президенти Туркия дар охир ёдовар шуд, ки дар ҳоле, ки дунёи имрӯз ҷаҳонӣ шуда ва бӯҳрон ва низоъҳо ҳамаи кишварҳо ва тарафҳоро бидуни истисно зери таъсир қарор додааст, дар ин шароит ҳеҷ кишваре наметавонад чашмони худро нисбат ҳаводисе, ки дар ҷаҳон дар ҷараён аст, бибандад.
Президенти Туркия дар суханҳои тез ба тавсифи оқибатҳои вайронкунандаи ҳамлаҳои муштараки Амрико ва Исроил ба Эрон, инчунин таҷовузҳои охирини сионистон дар Ғазза пардохт.
