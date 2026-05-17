  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Муаррихи исроилӣ-амрикоӣ: Сионизм ба бунбасти ахлоқӣ ва моддӣ расидааст

17 Май 2026 - 13:34
News ID: 1815330
Source: ABNA
Муаррихи исроилӣ-амрикоӣ: Сионизм ба бунбасти ахлоқӣ ва моддӣ расидааст

Раёсатҳои иттилоотии режими сионистӣ изҳороти тези муаррихи барҷастаи исроилӣ-амрикоро инъикос карданд, ки дар он ба таври возеҳ аз поёни қонунияти шакли кунунии сионизм сухан гуфтааст.

Ба гузориши агентсии иттилоотии АБНА, расонаҳои режими сионистӣ ба нақл аз «Омер Бартов», муаррихи исроилӣ-амрикоӣ гузориш доданд, ки вай ба бунбасти сохтории сионизм ишора карда ва гуфтааст: Сионизм дар шакли кунунии худ, ҳам аз ҷиҳати ахлоқӣ ва ҳам аз ҷиҳати моддӣ ба бунбаст расидааст.

Ин муаррих ҳангоми арзёбии вазъи майдонии ҷанг таъкид кард: Он чизе ки имрӯз дар ноҳияи Ғазза ҷараён дорад, як наслкушии комил аст.

Бартов дар бораи ояндаи сиёсии Амрико ва мавқеъҳои он нисбат ба Тел-Авив ишора кард: Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико як шахсият нажодпараст аст, аммо шахсе ки дар оянда ҷойгузини ӯ мешавад, метавонад тамоман мухолиф ва душмани Исроил бошад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha