Муаррихи исроилӣ-амрикоӣ: Сионизм ба бунбасти ахлоқӣ ва моддӣ расидааст

Ба гузориши агентсии иттилоотии АБНА, расонаҳои режими сионистӣ ба нақл аз «Омер Бартов», муаррихи исроилӣ-амрикоӣ гузориш доданд, ки вай ба бунбасти сохтории сионизм ишора карда ва гуфтааст: Сионизм дар шакли кунунии худ, ҳам аз ҷиҳати ахлоқӣ ва ҳам аз ҷиҳати моддӣ ба бунбаст расидааст.
Ин муаррих ҳангоми арзёбии вазъи майдонии ҷанг таъкид кард: Он чизе ки имрӯз дар ноҳияи Ғазза ҷараён дорад, як наслкушии комил аст.
Бартов дар бораи ояндаи сиёсии Амрико ва мавқеъҳои он нисбат ба Тел-Авив ишора кард: Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико як шахсият нажодпараст аст, аммо шахсе ки дар оянда ҷойгузини ӯ мешавад, метавонад тамоман мухолиф ва душмани Исроил бошад.
