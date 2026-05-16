Чайна Дейли: Даҳҳо киштӣ бо протоколҳои идоракунии Эрон аз гулугоҳи Ҳурмуз мегузаранд

Ба гузориши мухбири АБНА ба нақл аз Чайна Дейли, дар ҳоле ки шиддатҳо дар минтақа идома доранд, даҳҳо киштӣ бо татбиқи протоколҳои идоракунии муқарраркардаи Эрон аз гулугоҳи Ҳурмуз гузаштаанд.
Бар асоси ин гузориш, як қатор киштиҳо аз ҷумла киштиҳои тааллуқ ба Чин бо ҳамоҳангсозиҳои анҷомдода ва дар чаҳорчӯби қоидаҳои идоракунии трафик дар ин оброҳи стратегӣ аз гулугоҳи Ҳурмуз гузаштаанд; амале ки нишондиҳандаи нақши муҳими Эрон дар идоракунии трафики баҳрӣ дар ин масири ҳаётӣ аст.
Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломии Эрон низ дар баёнияе эълом кард: Пас аз дархости тарафи чинӣ ва мувофиқат дар бораи протоколҳои идоракунии гулугоҳ, як қатор киштиҳои ин кишвар иҷозати гузаштан аз ин масирро гирифтанд ва раванди гузаштани онҳо аз шаби гузашта оғоз шудааст.
Бо вуҷуди ин, миқдори тардиди киштиҳо ҳанӯз пасттар аз сатҳи муқаррарии пеш аз пайдоиши шиддатҳо арзёбӣ мешавад. Пеш аз ин ба ҳисоби миёна рӯзона тақрибан 140 киштӣ аз гулугоҳи Ҳурмуз мегузаштанд, аммо акнун ин рақам коҳиш ёфтааст. Дар айни замон, Эрон эълом кардааст, ки то имрӯз ба беш аз 30 киштӣ барои гузаштан аз ин гулугоҳ чароғи сабз дода шудааст.
Гузоришҳо ҳакӣ аз он аст, ки даҳҳо киштӣ бо татбиқи протоколҳои идоракунии Эрон дар гулугоҳи Ҳурмуз тардид кардаанд, ҳарчанд сатҳи трафики баҳрӣ ҳанӯз камтар аз пеш аст.
