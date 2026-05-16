Муқовимати Лубнон: Дар баробари душмани сионистӣ майдони ҷанг муайянкунанда аст

Ба гузориши агентии АБНА, сомонаи шабакаи Ал-Маядин хабар дод, ки бар асоси иттилооти бадастомада, муқовимати Лубнон бори дигар мавқеи худро дар бораи мухолифат бо гуфтушунавди мустақим бо душмани сионистӣ дар Вашингтон таъкид кардааст.
Бар асоси ин гузориш, муқовимат дар бораи оташбас дар асоси воқеиятҳои майдони ҷанг, на дар асоси баёнияҳое, ки нашр мешаванд, мавқеъ мегирад.
Дар ин гузориш тасреҳ шудааст, ки муқовимат таъкид дорад, таҷрибаҳои гузашта нишон медиҳанд, ки душмани сионистӣ ба ҳеҷ созишномае вафодор нест. Ҳаққи муқовимат дар мубориза бар зидди ишғолгарон ва озод кардани минтақаҳои ишғолшудаи Лубнон ғайри қобили инкор аст ва амалисозии он дар майдони ҷанг аз ҷониби фармондеҳони муқовимат муайян карда мешавад.
Панҷшанбеи гузашта давраи нави гуфтушунавд миёни ҳукумати Лубнон ва режими сионистӣ дар Амрико оғоз ёфт.
Муқовимати Лубнон бо эълони мухолифат ба раванди гуфтушунавди мустақими Бейрут ва Тел-Авив таъкид кард, ки майдони ҷанг дар мавриди оташбас муайянкунанда аст.
