Амалиёти амниятии бесобиқаи Ҳашди Шаъбӣ дар наздикии гузаргоҳи Арабистон

Ба гузориши агентсии иттилоотии АБНА ба нақл аз Россия ал-Яум, як манбаи амниятӣ дар музофоти Анбори Ироқ эълом кард, ки нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ тадбирҳои амниятии бесобиқаеро дар минтақаҳои мунтаҳӣ ба гузаргоҳи сарҳаддии Аръар дар наздикии Арабистони Саудӣ андешидаанд.
Вай афзуд, ки амалиёти мазкур пас аз мушоҳидаи ҳаракатҳои шубҳаноки боқимондаҳои гурӯҳҳои террористӣ анҷом дода шуд.
Бар асоси ин гузориш, нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ бо поксозии минтақаҳои биёбонии наздики ин гузаргоҳ, боқимондаҳои унсурҳои террористро таъқиб карданд. Онҳо инчунин як қатор пинҳонгоҳҳои ДОИШро кашф карда, бомбҳои боқимонда аз замони ҳамлаҳои онҳоро безарар карданд.
