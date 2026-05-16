Истиқболи Гутерриш аз созишномаи мубодилаи асирон миёни ҳукумати Яман ва ҳукумати худхондаи Адан

Ба гузориши агентии АБНА ба нақл аз Риа Новости, Антониу Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид аз созишномаи байни Ансоруллоҳи Яман ва ҳукумати худхонда дар Адан оид ба мубодилаи асирон истиқбол намуд.
Вай хоҳиш кард, ки ҳамкориҳо миёни ҳукумати Яман дар Санъо ва ҳукумати худхондаи Адан барои ноил шудан ба сулҳи пойдор ба мақсади хотима додан ба низоъ дар ин кишвари арабӣ мустаҳкам карда шавад.
Ҳукумати худхондаи Адан, ҳукумати табъидии Яман аст, ки аз ҷониби Арабистони Саудӣ дастгирӣ мешавад ва дар пайи ихтилофот бо Ансоруллоҳи Яман ба Адан рафта, дар он ҷо ҳукумати мухтор ташкил кардааст.
16 Май 2026 - 13:02
News ID: 1814911
Source: ABNA
Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид аз созишномаи байни Ансоруллоҳи Яман дар Санъо ва ҳукумати худхонда дар Адан истиқбол кард.
