Вокуниши президенти Ирландия ба боздошти хоҳараш аз ҷониби Исроил

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, Кэтрин Коннолли, президенти Ирландия, бо нашри мавқеъе расмӣ эълом кард: "Ман ба Маргарет Коннолли; хоҳарам, ки аз ҷониби нерӯҳои Исроил дар чаҳорчӯби флоти озодии Ғазза боздошт шуд, бисёр ифтихор мекунам."
Мавқеъгирии президенти Ирландия дар пайи амали рӯзи гузаштаи нерӯи дарёии режими сионистӣ дар таваққуфи қаиқҳои "Флоти ҷаҳонии Сумуд" ва боздошти тақрибан 100 нафар аз фаъолони сулҳ ва ҳуқуқи инсон дар обҳои байналмилалӣ сурат мегирад, ки инъикосҳо ва маҳкумиятҳои васеи ҷаҳониро ба ҳамроҳ доштааст.
"Флоти ҷаҳонии Сумуд" дирӯз дар эълонияе эълом кард, ки киштиҳояш мавриди ҳамлаи мустақими нерӯҳои сионистӣ қарор гирифтаанд. Ин флот тасдиқ кард, ки пас аз ҳамлаи нерӯҳои режими ишғолгар ба киштии "Манкӣ", иртибот бо он комилан қатъ шудааст.
Ин флот, панҷшанбеи гузашта бо ширкати 54 киштӣ аз шаҳри Мармариси Туркия, мутталеъ бар баҳри Миёназамин, ба роҳ омад. Ҳадафи ин кӯшиши нав, шикастани муҳосираи режими сионистӣ бар Ғазза мебошад.
Дар пайи таваққуфи флоти ҷаҳонии Сумуд ба Ғазза аз ҷониби артиши режими сионистӣ, президенти Ирландия вокуниши расмӣ ва мустақим ба боздошти яке аз аъзои оилаи худ дар ин ҳодиса нишон дод.
