Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА ба нақл аз Риа Новостӣ, Иветт Купер, вазири корҳои хориҷии Англия гуфт, ки ҷаҳон ба зудӣ ба буҳрони ҷаҳонии ғизо наздик мешавад. "Мо наметавонем иҷоза диҳем, ки даҳҳо миллион нафар гурусна бимонанд".
Вай тазаккур дод, ки таъмини нуриҳои минералӣ махсусан дар ҳоли ҳозир ба сабаби оғози мавсими кишоварзии баҳорӣ аз аҳамияти вижае бархурдор аст.
Амрико ва рӯзими сионистӣ, рӯзи нуҳуми исфанди соли 1404 (28 феврали 2026) бо таҷовуз ба хоки Эрон ба ноамн шудани гулӯгоҳи Ҳурмуз барои гузаштани киштиҳо доман заданд. Ҷанг дар минтақаи Ғарби Осиё ва маҳдуд шудани гузариши нафтҳо аз гулӯгоҳи Ҳурмуз ба буҳрони энержӣ дар ҷаҳон доман задааст.
Вазири корҳои хориҷии Англия ҳушдор дод, ки идомаи ҷанг бар зидди Эрон ва халал дар гулӯгоҳи Ҳурмуз метавонад ба буҳрони ғизоӣ дар ҷаҳон бианҷомад.
