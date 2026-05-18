Қудрати иттилоотии Ҳизбуллоҳ; Ҳаракатҳои сионистӣ рӯзадор мешаванд

Ба гузориши хабарии Абно, рӯзномаи Маорив гузориш дод, ки Ҳизбуллоҳ дар ҳоли рӯзадошти ҳаракатҳои низомиёни сионистӣ дар ҷануби Лубнон тавассути гурӯҳҳои ҷамъоварии иттилоот ва назорат дар канори ҳавоипӯйдҳои бесарнишин (дронҳо) мебошад.
Дар ин гузориш омадааст: Вақте ки ҳаракатҳои низомиёни сионистӣ рӯзадор мешаванд, ҳамлаҳо бо истифода аз миномётҳо, рокетҳо ва ҳавоипӯйдҳои бесарнишини интиҳорӣ аз ҷониби нерӯҳои муқовимат сурат мегирад.
Пеш аз ин, расонаҳои режими сионистӣ ба нақл аз артиши ин режим гузориш доданд, ки дар тӯли як ҳафтаи ахир дар даргириҳои ҷануби Лубнон, 105 нафар низомиёни сионистӣ маҷрӯҳ шудаанд.
Ҳавоипӯйдҳои бесарнишини Ҳизбуллоҳи Лубнон ба кабӯсе барои нерӯҳои артиши режими сионистӣ дар ҷануби Лубнон табдил ёфтааст.
Шабакаи 13 режими сионистӣ пештар унвон кард: Дар воқеъ вазъи нав моро мекушад ва низомиёнро дар ҷануби Лубнон низ дар барори хатари мустақим, ки ҳамон ҳавоипӯйдҳои бесарнишини интиҳорӣ аст, аз байн мебарад.
