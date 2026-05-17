Қатар: Бояд ба созишномае барои пешгирӣ аз афзоиши дубораи шиддатҳо ноил шавем

Ба гузориши агентсии иттилоотии АБНА ба нақл аз RT, Вазорати корҳои хориҷии Қатар эълом кард, ки Муҳаммад бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ, сарвазири ин кишвар, бо Файсал бин Фарҳон, вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ, дар бораи вазъи минтақа ба таври телефонӣ машварат кард.
Бар асоси ин гузориш, гуфтугӯи телефонии ҳар ду тарафи қатарӣ ва саудӣ дар бораи раванди оташбас миёни Эрон ва Амрико низ будааст.
Сарвазири Қатар дар ин гуфтугӯи телефонӣ бар зарурати дастгирии кӯшишҳои миёнаравӣ барои ҳалли бӯҳрони кунунӣ тавассути муколама таъкид кард.
Вай афзуд, ки бояд ба созишномаи пойдории бо ҳадафи пешгирӣ аз афзоиши дубораи шиддатҳо ноил шавем.
Қаблан низ сарвазири Қатар бо мақомоти кувайтӣ дар бораи таҳаввулоти минтақа ва раванди оташбаси мазкур машварат карда буд.
