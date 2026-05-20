Сенатори амрикоӣ: нақшаи Вашингтон бар зидди Эрон кӯдакона ва соддаравон аст

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА ба нақл аз Алҷазира, Крис Мурфи сенатори маъруфи демократи Амрико таъкид кард: "Натиҷаи ҷанг бар зидди Эрон аз рӯзи аввал муайян буд".
Вай афзуд: "Нақшаи онҳо (Вашингтон) чизи бештар аз як хаёлҳои соддаравона ва кӯдакона набуд, чизи бештар аз туҳмҳои бебаҳое, ки шитобон рӯи дастмоле навишта шудаанд".
Ин суханони Мурфи ишора ба туҳми тағйири низом дар Эрон дорад.
Мурфи пештар низ суханоне پیرامون таҷовузи давлати кишвараш ба Эрон ва зиддияти ошкори он бо тамоми меъёрҳои байналмилалӣ матраҳ карда ва таъкид кард: "Акнун як галлон бензин дар Коннектикут 5 доллар ва газойл 6 доллар аст".
Сенатори иёлати Коннектикути Амрико сипас афзуд: "Ин вазъият, одамоне, ки бо маоши моҳонаи худ зиндагӣ мекунанд, корхонаҳои хурд, кишоварзон ва саноати нақлиётро нобуд мекунад ва танҳо касе, ки боиси гарон шудани нархҳо то ин ҳад шудааст, Доналд Трамп аст".
