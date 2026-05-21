Сенатори амрикоӣ: Ҷанги Трамп бар зидди Эрон ба шадидтарин шакл шикаст хӯрдааст

Ба гузориши хабарии Абно, «Рафаэл Варнак» сенатори демократи амрикоӣ дар паёме дар шабакаи иҷтимоии X навишт: Сенат қадами муҳим дар роҳи хотима бахшидан ба ҷанги ғайриқонунии Трамп бар зидди Эрон бардоштааст.
Ин сенатори амрикоӣ дар идома илова кард: Ин ҷанг ба шадидтарин шакл шикаст хӯрдааст. Ман ваъда медиҳам, ки ҳанӯз ин раиси ҷумҳурро ҷавобгар нигоҳ медорам. Ҳамкорони ҷумҳурихоҳи ман низ бояд ҳамин корро (зидди ҳукумати Трамп) анҷом диҳанд.
Ин дар ҳолест, ки Сенати Амрико рӯзи сешанбе ба қатъномае раъй дод, ки маҳдудияти ихтиёроти ҷангии Доналд Трамп, раиси ҷумҳури ин кишварро талаб мекунад.
Ин аввалин бор дар тӯли ҷанги Амрико ва режими сионистӣ бар зидди Эрон аст, ки Сенати Амрико муваффақ ба тасвиби ин қатънома то ин марҳила шудааст.
Сенати Амрико пеш аз ин 7 маротиба дар тасвиби ин қатънома шикаст хӯрда буд.
Бар асоси ин қатънома, Трамп мулзам ба хотимаи ҷанг хоҳад буд, магар он ки иҷозати Конгрессро барои идомаи ҷанг ба даст орад.
Ин қатънома, бо дастгирии 4 сенатори ҷумҳурихоҳ ва тақрибан ҳамаи демократҳо мувоҷеҳ шуд.
