Маорив: Мушакҳои пинҳони Эрон дастнохӯрда мондаанд; бунбасти стратегии Исроил

Ба гузориши хабаргузории АБНА, рӯзномаи ибрӣ-забони Маорив хабар дод: Режими сионистӣ дар як бунбасти стратегии хатарнок дар ҷанг бо Эрон гирифтор шудааст. Фишорҳои Натаняҳу барои аз сар гирифтани ҷанг алайҳи Эрон метавонад боиси гирифтор шудани бештари Исроил гардад.
Дар идомаи ин гузориш омадааст: Эрон шикасти сангин ба режими сионистӣ тавассути таҳмили оташбаси Лубнон ворид кард. Ин режим бо мушкили бузурге дар ҷанги худ алайҳи Эрон рӯ ба рӯ аст.
Дар ин гузориш таъкид шудааст: Қиссаҳои қаҳрамононае, ки Натаняҳу онҳоро ба худаш нисбат медиҳад, дар ҳоли ошкор шудан ҳамчун дастовардҳои маҳдуд мебошанд. Ин қиссаҳо мисоли ҳаёҳӯи бисёр барои ҳеҷ чиз аст.
Маорив илова кард: 70 дарсади мушакҳои Эрон, ки дар шаҳрҳои зеризаминӣ пинҳон шудаанд, дар ин ҳамлаҳо осеб надидаанд. Ин ҷанг метавонад ба як фоҷиаи стратегӣ барои Исроил табдил ёбад, ки имрӯз ҳеҷ назорате бар гуфтушунидҳо ё шароитҳои мавҷуда надорад.
Як рӯзномаи ибрӣ-забон бо эътирофи қудрати мушакӣ Эрон таъкид кард, ки режими сионистӣ дар баробари кишвари мо дар як бунбасти стратегӣ гирифтор шудааст.
