Фиристодаи Трамп: замони бозгашт ва тақвияти ҳузури низомии Амрико дар Гренландия расидааст

Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз шабакаи Алҷазира, «Ҷеф Ландрӣ» фиристодаи махсуси Трамп дар умури Гренландия гуфт: Ман фикр мекунам ки замони он расидааст, ки мо бори дигар ҳузури низомии худро дар Гренландия устувор кунем.
Ин изҳорот дар ҳоле баён мешавад, ки Трамп ин ҷазираро барои амнияти миллии Амрико ҳаётӣ медонад ва даъво дорад, ки дар сурати набудани назорати Вашингтон, ин минтақа ба дасти Чин ё Русия хоҳад афтод.
Гренландия кӯтоҳтарин масир барои мушакҳои баллистикӣ аз Русия ба Амрико низ мебошад.
Вашингтон дар давраи ҷанги сард соҳиби 17 иншооти низомӣ дар Гренландия буд, ки бо мурури замон онҳоро баста ва акнун танҳо пойгоҳи кайҳонии Питуффик дар шимоли ин ҷазираро дар ихтиёр дорад; аммо гузоришҳо аз кӯшиши Амрико барои эҳдои 3 пойгоҳи нав дар ҷануби ин ҷазира ҳикоят мекунанд.
Ин пойгоҳ, ки қаблан ҳамчун пойгоҳи ҳавоии Туле шинохта мешуд, дар минтақаи Гренландияи Дания воқеъ гардидааст ва яке аз муҳимтарин пойгоҳҳои стратегии Амрико дар берун аз ин кишвар аст, зеро сипари Амрико барои ҳифзи манфиатҳои худ дар Қутби Шимол мебошад. Вазифаҳои ин пойгоҳ дарбар мегиранд ошкор ва пайгирии мушакҳои баллистикии қораироҳӣ дар болои минтақаи қутбӣ. Ин пойгоҳ инчунин аз фаъолиятҳои кайҳонии Амрико дастгирӣ мекунад.
Ин суханони Ландрӣ дар ҳоле баён мешавад, ки пештар сарвазири Гренландия ҳушдор дода буд, ки ин ҷазира фурӯшӣ нест ва ҳаққи муайян кардани сарнавишти он танҳо дар дасти мардуми ин минтақа мебошад.
Фиристодаи махсуси раиси ҷумҳури Амрико дар умури Гренландия, дар рафти аввалин сафари расмии худ ба ин ҷазираи стратегӣ, бар зарурати эҳёи ҷойгоҳи пой ва таҳкими ҳузури Амрико дар ин минтақа таъкид кард.
Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз шабакаи Алҷазира, «Ҷеф Ландрӣ» фиристодаи махсуси Трамп дар умури Гренландия гуфт: Ман фикр мекунам ки замони он расидааст, ки мо бори дигар ҳузури низомии худро дар Гренландия устувор кунем.
Your Comment