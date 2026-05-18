Мақоми аршади ҷиҳоди исломӣ: Натаняҳу дар ҳеҷ ҷабҳае ба пирӯзӣ нарасидааст

Ба гузориши хабарии Абно, «Муҳаммад Ал-Ҳиндӣ» муовини котиби генералии ҷунбиши ҷиҳоди исломии Фаластин дар мусоҳиба бо Ал-Ҷазира, гуфт: «Мо ба ӯҳдадориҳои худ дар чаҳорчӯби созишнома, махсусан дар парвандаи мубодила, вафодор будаем, аммо Исроил ба ӯҳдадориҳояш амал накардааст.»
Бо баён ин ки Исроил акнун танҳо дар бораи таҳвили силоҳ сухан мегӯяд, афзуд: «Тел-Авив ҳеҷ як аз ӯҳдадориҳои марҳилаи аввалро иҷро накарда ва дар марҳилаи дуюм низ фақат ба масъалаи силоҳ тамаркуз дорад.»
Ин мақоми ҷиҳоди исломӣ бо баён ин ки режими сионистӣ ба дунболи таъқиб ва ҳадаф қарор додани муҷоҳидон дар ноҳияи Ғазза аст, афзуд: Исроил дар ҳеҷ як аз арсаҳо, аз ҷумла Ғазза ва соҳили ғарбӣ, ба натиҷаи қатъӣ нарасидааст.
Вай бо ишора ба вазъияти ҳукуматронӣ дар Ғазза гуфт: Тел-Авив на бо ташкили комитете технократ барои идораи Ғазза мувофиқ аст ва на бо вогузории идораи Ғазза ба ташкилоти худмухтори Фаластин; зеро мехоҳад ҳанӯз мавзӯи муқобила бо Ҳамосро ҳамчун баҳона нигоҳ дорад.
Муовини котиби генералии ҷиҳоди исломӣ ҳушдор дод, ки дар сурати таҳвили силоҳ аз ҷониби муқовимати Фаластин, низомиёни нимҳарбии ҳамсоҳат бо режими сионистӣ идораи умури Ғаззаро дар даст хоҳанд гирифт.
Вай афзуд: Бениёмни Натаняҳу сарвазири режими сионистӣ тезутундии шиддатҳо дар Ғаззаро бо ҳадафҳои интихоботӣ пайгирӣ мекунад ва ин дар ҳолест, ки ӯ дар ҳеҷ як аз ҷабҳаҳо ба пирӯзӣ даст наёфта ва акнун дар пайи истифодаи интихоботӣ аз тезутундии вазъ дар Ғазза мебошад.
Ин мақоми фаластинӣ эҳтимоли азсаргирии васеи ҷанг аз ҷониби Исроил дар марҳилаи кунуниро паст донист ва тасреҳ кард: «Азсаргирии ҷанг дар ҳоли ҳозир душвор аст, зеро Исроил ба чароғи сабзи Амрико ниёз дорад ва ин мавзӯъ эҳтимолан то пас аз анҷоми ҷанги Эрон ба таъхир хоҳад афтод.»
Вай дар қисмати дигари суханони худ гуфт: «Исроил созишномаи оташбас дар Ғаззаро нодида мегирад ва ҳеҷ тарафе онро ба иҷрои ӯҳдадориҳояш маҷбур намекунад.»
Ӯ инчунин гуфт: «Он чиз Шӯрои ба ном сулҳ хонда мешавад, фақат дархостҳои Исроилро интиқол медиҳад.»
Муовини котиби генералии ҷиҳоди исломӣ дар охир бо интиқод аз сиёсатҳои Амрико изҳор дошт: «Ҳукумати Трамп чароғи сабзи ҳамаи амалиёти Исроил дар ноҳияи Ғаззаро содир мекунад.»
