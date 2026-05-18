Вазири дифоъи пешини Амрико: Барномаи ҳастаии Эрон таҳдиди наздик нест

Ба гузориши хабарии Абно, «Роберт Гейтс» вазири дифоъи Амрико дар давлатҳои «Ҷорҷ Буш» ва «Барак Обама» дар мусоҳиба бо барномаи «Фейс зе Нейшн» телевизиони Си-Би-Эс-Ньюз дар бораи барномаи сулҳомези ҳастаии Эрон эълом дошт: Фикр намекунам барномаи ҳастаии Эрон таҳдиди наздик бошад.
Вазири дифоъи пешини Амрико дар идома афзуд: Ман фикр мекунам дар ниҳоят танҳо шанси муваффақият барои ҳалли мавзӯи Эрон музокира аст. Музокира албатта танҳо роҳест, ки ба назар мерасад шанси муваффақиятро зиёд мекунад.
«Роберт Гейтс» сипас гуфт: Барои аввалин бор дар таърихи мо, мо бо душманони мусаллаҳ ба силоҳи ҳастаӣ дар Аврупо ва Осиё рӯбарӯ ҳастем. Вақте Чин навсозии ҳастаии стратегии худро ба анҷом расонад, Чин ва Русия якҷоя тақрибан 2 баробари мо каллаки ҳастаии стратегӣ хоҳанд дошт. Мо ҳеҷ гоҳ бо кишваре рӯбарӯ нашудаем, ки иқтидори истеҳсолӣ ва саноатиаш нисбат ба Иёлоти Муттаҳида бештар бошад. Мо бо кишваре рӯбарӯ нашудаем, ки аз ҷиҳати технологӣ ба қадри мо пешрафта бошад, дар чанд соҳа аз мо пештар бошад ва дар тақрибан чанд соҳаи дигар бо мо баробар бошад. Бинобар ин мо бо душмане рӯбарӯ ҳастем, ки пурқудраттар аст. Пас, хоҳ иртиботи стратегӣ бошад, хоҳ ёриҳои рушдӣ, хоҳ тиҷорат ё ҳар чизе дигар, чинҳо дар саросари ҷаҳон бо ин масъалаҳо сарукор доранд, бинобар ин ман фикр мекунам агар ин ҳамаро якҷо ба назар гиред, акнун замони бисёр бисёр хатарнокест.
