Тейлор Грин Трампро таҳдид кард

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Новости, Маҷорӣ Тейлор Грин узви собиқи Конгресси Амрико таъкид кард: агар Трамп қарор диҳад нерӯи низомии Амрико ба Эрон фиристад, мо шаҳоди як инқилоби сиёсӣ дар кишварамон хоҳем буд. Бас аст.
Вай дар идома афзуд: Иттифоқҳо муттаҳид хоҳанд шуд ва наметавон онҳоро боздошт. Ман бар ин мавзӯъ таъкид дорам. Бояд ин ҷангро тамом кунем. Ин кор як ҳамокат аст.
Грин пештар дар посух ба таҳдиди раиси ҷумҳури кишвараш алайҳи Эрон бо ишора ба қонун марбут ба барканории ӯ эълом кард: Таҳдиди зиддиэронии Трамп, шаётин ва навъе девонагӣ аст.
