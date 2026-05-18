Вазири олмонӣ: Гурӯҳи Ҳафт бояд дар бораи анҷоми доимии ҷанги Эрон гуфтугӯ кунад

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз пойгоҳи рӯзномаи фароминтиқоии Ал-Қудс Ал-Арабӣ, Ларс Клингбайл, вазири молияи Олмон, рӯзи душанбе эълом кард: Гурӯҳи Ҳафт заминаи муносиб барои гуфтугӯ дар бораи роҳҳои анҷоми доимии ҷанги Эрон аст; ҷанге, ки ба гуфтаи ӯ, дар канори монеъшавии Баҳри Ҳурмуз, хатари ҷиддӣ барои иқтисоди ҷаҳон офаридааст.
Ба гузориши Рейтер, Клингбайл қарор аст барои ширкат дар нишасти вазирони молия ва масъулони бонкҳои марказии гурӯҳи Ҳафт, ба Париж сафар кунад. Ин нишаст рӯзҳои душанбе ва сешанбе баргузор мешавад.
Ӯ бо таъкид бар равиши Аврупо гуфт: «Роҳи мо ҳамчун аврупоиҳо равшан аст; мо ба ҳамкорӣ ба ҷои дурӯбарӯӣ, шарикӣ, боэътимод будан, тиҷорати озод ва ҳокимияти қонун такя дорем.»
Вазири молияи Олмон инчунин хотирнишон кард: бӯҳронҳои ахир зарурати онро нишон медиҳанд, ки Олмон ва Аврупо дар соҳаҳои моддаи хом, энергия ва занҷираи таъминот, мустақилтар ва пойдортар шаванд.
Клингбайл афзуд: Дар канори ин нишаст, гуфтугӯҳое низ бо вазирони молияи Бразилия, Ҳиндустон, Кореяи Ҷанубӣ ва Кения анҷом хоҳад шуд; амале, ки бо ҳадафи густариши шарикиҳои байналмилалӣ пайгирӣ мешавад.
Ӯ инчунин таъкид кард: Олмон иҷозат нахоҳад дод бӯҳрони Ховармиён, таваҷҷӯҳҳоро аз ҷанги Русия алайҳи Украина пароба кунад.
