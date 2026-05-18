Мақоми яманӣ: Шаҳодати «Ал-Ҳаддод» талафе барои тамоми уммати исломӣ аст

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира, «Юсуф Ҳассан Ал-Мадонӣ» раиси Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар паёме, шаҳодати «Иззуддин Ал-Ҳаддод» фармондеҳи гурдонҳои Иззуддин Ал-Қассом — шохаи низомии ҷунбиши Ҳамос —ро табрик ва таслият гуфт ва маҳрумият аз ӯро талафе бузург барои муқовимат ва тамоми уммати исломӣ донист.
Вай бо таъкид бар ин ки танҳо омили боздоранда дар баробари Исроил муқовимат ва мантиқи қудрат аст, гуфт: Нерӯҳои мусаллаҳ то таҳаққуқи пирӯзии ниҳоӣ ва озодии комили Фаластин ва Масҷидул-Ақсо дар канори меҳвари муқовимат хоҳанд истод.
