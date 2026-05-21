Туркия хушунати лафзӣ ва ҷисмонии вазири сионистӣ бар зидди фаъолони «Сумӯд» маҳкум кард

Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз хабарии Антолоия, Вазорати корҳои хориҷии Туркия имрӯз, чоршанбе, дар биёнияе эълом кард: Мо хушунати лафзӣ ва ҷисмонии як вазири исроилӣ бар зидди фаъолони флотилияи ҷаҳонии «Сумӯд»-ро, ки ба таври ғайриқонунӣ аз ҷониби режими Исроил дар обҳои байналмилалӣ таваққуф шудааст, маҳкум мекунем.
Дар биёнияи содиршуда аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии Туркия дар ин бора омадааст: Ҳамаи кӯшишҳои зарурӣ, ҳамроҳи дигар кишварҳои марбута, барои озодии фаврӣ ва бехатари шаҳрвандони Туркияи боздоштшуда ва дигар фаъолони флотилия анҷом дода мешавад.
Дар ин биёния таъкид шудааст: Ин вазир (Итомар Бен-Гвир вазири амнияти дохилии сионистӣ) аз чеҳраҳои калидӣ дар наслкушии анҷомдодаи режими Исроил дар Ғазза мебошад ва бори дигар ошкоро тарзи фикри хушунатомез ва ваҳшиёнаи кабинети Нетанёҳуро ба ҷаҳониён нишон додааст.
Тасвирҳои интишоршуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки низомиёни режими сионистӣ пас аз боздошти фаъолони «флотилияи Сумӯд» бо онҳо рафтори хушунатомез ва ҳақоратомез доштаанд.
Аз тарафи дигар тасвирҳое аз бадрафторӣ ва муносибати ғайриинсонии Итомар Бен-Гвир, вазири амнияти дохилии режими сионистӣ, ва низомиёни ин режим бо фаъолони боздошти флотилияи Сумӯд нашр шуда, ки хашми ҷаҳониёнро дар пай доштааст.
Вазорати корҳои хориҷии Туркия хушунати лафзӣ ва ҷисмонии вазири амнияти дохилии сионистӣ бар зидди фаъолони флотилияи ҷаҳонии «Сумӯд»-ро, ки дар обҳои байналмилалӣ таваққуф шудааст, маҳкум кард.
Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз хабарии Антолоия, Вазорати корҳои хориҷии Туркия имрӯз, чоршанбе, дар биёнияе эълом кард: Мо хушунати лафзӣ ва ҷисмонии як вазири исроилӣ бар зидди фаъолони флотилияи ҷаҳонии «Сумӯд»-ро, ки ба таври ғайриқонунӣ аз ҷониби режими Исроил дар обҳои байналмилалӣ таваққуф шудааст, маҳкум мекунем.
Your Comment