Дифои расонаҳои сионистӣ аз рафтори Бен Гвир; рафтори ӯ дар «Исроил» маъмул аст!

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, рӯзномаи «Ҳаоретс» хабар дод, ки рафтори Итомар Бен-Гвир, вазири амнияти дохилии режим, ҳарчанд нисбат ба дигар масъулон «бепарвогӣ» зоҳир мекунад, аммо пурра ба меъёрҳои маъмулӣ дар режими Исроил мувофиқат мекунад.
Ҳаоретс ҳамзамон афзуд, ки ба кор бурдани зӯроварӣ ва хор кардани фаъолон дар назди камераҳо ва дар ҳузури вазирон «ресвоист», ки дигар имкони пинҳон кардани он вуҷуд надорад.
Дар ҳамин ҳол, созмони радио ва телевизиони режими Исроил хабар дод, ки якчанд кишварҳои Аврупоӣ ҳамроҳи Канада, пас аз нашри видеои Бен-Гвир, сафирони режими Исроилро даъват карда ва ба онҳо таذкир додаанд.
Ҳамчунин Майк Ҳакабӣ, сафири Амрико дар Тел-Авив низ бидуни ишора ба сабзаи бади режими сионистӣ дар маҳфилҳои байналмилалӣ, ки бо терроризми давлатӣ машҳур аст, изҳор дошт: Бен-Гвир ба чеҳраи Исроил ҳақорат кардааст.
Пенӣ Вонг, вазири корҳои хориҷаи Австралия низ чанд соат пеш дар аксуламал ба ин амали зишти Бен-Гвир гуфт: тасвирҳои интишоршудаи Бен-Гвир бо фаъолони боздошти флотилияи устуворӣ таҳиямкунанда ва ғайриқобили қабул аст.
Ӯ афзуд: мо рафтори ҳақоратомези масъулони режими Исроил ва Бен-Гвир нисбат ба фаъолони боздошти флотилияи устуворӣ маҳкум мекунем.
Тасвирҳои интишоршуда аз он гувоҳӣ медиҳад, ки низомиёни режими сионистӣ пас аз боздошти фаъолони «флотилияи Сумӯд» бо онҳо рафтори хушунатомез ва ҳақоратомез доштаанд.
Аз тарафи дигар тасвирҳое аз бадрафторӣ ва муносибати ғайриинсонии Бен-Гвир ва низомиёни режими сионистӣ бо фаъолони боздошти флотилияи Сумӯд нашр шуда, ки хашми ҷаҳониёнро дар пай доштааст.
Расонаҳои сионистӣ хабар доданд, ки нашри видеои вазири амнияти дохилии ин режим ҳарчанд ба режими Исроил зарар мерасонад, аммо масъалаест, ки берун аз урфи ин режим нест.
