Қолибоф: Душманро аз таҷовузи дубора пушаймон мекунем

Ба гузориши хабарии Абно, файли савтии сеюми Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон, ба мардуми Эрон нашр шуд.
Қолибоф дар ин файли савтӣ бо баён ин ки наздики як моҳ аст, ки дар саҳҳоҳои ҷангӣ мо ҷанг намемонем, гарчанде ки таҳрикҳои ошкор ва пинҳони душман нишон медиҳад, ки вай ҳамзамон бо фишорҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ аз ҳадафҳои низомии худ даст накашида ва дар пайи даври нави ҷанг ва маҷораҷӯии нав аст, таъкид кард: Воқеият ин аст, ки душман бар хилофи такаббурҳое, ки гоҳо мекунад, дар бӯҳрони стратегӣ гирифтор аст, ба ин маъно, ки вазъи нархи бензин, бозори қарзҳо, меъёри фоизи бонкӣ, сатҳи таварруме, ки ба хароҷоти асосии зиндагӣ дар ҷомеаи Амрико таъсир мерасонад, боиси эътирози мардуми он кишвар шудааст, ба тавре ки ҳатто қисми зиёди тарафдорони Трамп ҷанги Амрико бар зидди Эронро ҷанги Исроил мешуморанд ва онро хилофи ваъдаҳои интихоботии Трамп медонанд.
Вай афзуд: Ҳамин вазъи нобасомоне, ки дар афкори умум ва иқтисоди Амрико ба вуҷуд омадааст, боиси он шудааст, ки раиси ҷумҳури Амрико дар байни ду имконот дудила шавад. Имконоти аввал авлавият додан ба анҷоми ҷанг аст, ки ӯ ҳамчун бохтаи ҷанг бояд хароҷоти онро бипардозад. Имконоти дуюм оғози дубораи ҷанг ё идомаи муҳосираи баҳрӣ барои фишор овардан ва маҷбур кардани Эрон ба қабули таслим аст. Воқеият ин аст, ки назорати дақиқи вазъи Амрико эҳтимоли онро қавӣ мекунад, ки онҳо то ҳол ба таслими миллати Эрон умед доранд ва хато мекунанд, ки метавонанд бо идомаи муҳосира ва фишори иқтисодӣ аз як тараф ва шадид гардонидани фишор дар майдони низомӣ ва ба роҳ мондани даври нави ҳамлаҳо, Эронро бовар кунонанд, ки дар майдони дипломатӣ ба зиёдахоҳиҳои онҳо ҷавоби мусбат диҳад.
Раиси Маҷлис бо таъкид ба ин ки дар баробари чунин барноме мо бо тақвияти омодагии худ барои посухи мутақобилаи муассир ба ҳамлаҳои эҳтимолӣ ва инчунин бо афзоиши тобоварии иқтисодӣ, душманро аз хатои ҳисобҳо берун оварда ва ӯро аз таслими Эрон ноумед кунем, то душман маҷбур шавад дар гуфтушунидҳо, талаботи баҳаққи мардуми Эронро бипазирад ва ба онҳо қаноат диҳад, изҳор дошт: Барои оромии мардуми Эрон мегӯям, ки нерӯҳои муқтадири низомии мо аз фурсати оташбас ба беҳтарин шакл барои барқарорсозии қудрати низомии мо истифода кардаанд ва ба фазли илоҳӣ ва пуштибонии мардум, имрӯз аз чунин омодагӣ бархурдоранд, ки душманро ҳайрон карда ва аз таҷовузи дубора ба Эрон ҳатман пушаймон хоҳанд кард.
Раиси Маҷлис таъкид кард, ки мардум бовар дошта бошанд, ки нерӯҳои низомии мо аз фурсати оташбас ба беҳтарин шакл барои барқарорсозии қудрати худ истифода карданд ва душманро аз таҷовузи дубора ба Эрон пушаймон хоҳем кард.
