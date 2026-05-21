Пезешкиён: Ба таслим водоштани Эрон тавассути зӯр ҷуз ин ҳеч нест

Ба гузориши хабарии Абно, Масъуд Пезешкиён дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Эрон ҳамеша ба тамоми паймонҳояш вафодор буда ва ҳамаи роҳҳои парҳез аз ҷангро озмудааст. Ҳамаи роҳҳо аз ҷониби Эрон боз аст. Ба таслим водоштани Эрон тавассути зӯр ҷуз ин ҳеч нест.
Вай афзуд: Дипломатияи дорои эҳтироми мутақобила, аз ҷанг камхарҷтар, оқилонатар ва пойдортар аст, ки Эрон солҳо аст дар бораи он таъкид мекунад.
21 Май 2026 - 10:49
News ID: 1817135
Source: ABNA
Раиси ҷумҳур таъкид кард: Ба таслим водоштани Эрон тавассути зӯр ҷуз ин ҳеч нест.
