Сардор Қоонӣ: Дастовардҳои флотилияи «Сумӯд» идома дорад

Ба гузориши хабарии Абно, сардор Исмоил Қоонӣ, фармондеҳи нерӯи Қудси Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, дар паёме навишт:
«Пирӯзиҳо ва дастовардҳои флотилияи «Сумӯд» идома дорад; деворҳои тазвири озодиҳои тамаддуни Ғарбро фурӯ рехт ва фашисти сионистро беш аз пеш расво сохт. Фаластинро боз ба маркази таваҷҷӯҳи ҷаҳониён баргардонд.
Реҷими сионистии мағлубро, ки ба шадид гардонидани саркӯбӣ ва ҷинояткорӣ даст задааст, зудтар аз пеш ба нуқтаи поён наздик кард.»
21 Май 2026 - 10:49
News ID: 1817134
Source: ABNA
Фармондеҳи нерӯи Қудси Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ навишт: Флотилияи «Сумӯд» Фаластинро боз ба маркази таваҷҷӯҳи ҷаҳониён баргардонд.
