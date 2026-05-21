Ировани: Шӯрои Амният набояд дар баробари таҳдидҳои такрории Трамп хомӯш монад

Ба гузориши хабарии Абно, Амир Саид Ировани шаби чоршанбе ба вақти маҳаллӣ дар ҷаласаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар бораи ҳифзи ғайринизомиён гуфт: Ҳифзи ғайринизомиён танҳо як нигаронии башардӯстона нест; балки мувофиқи ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона, Конвенсияҳои Женева ва Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид як ӯҳдадории ҳуқуқии ҳатмӣ мебошад.
Ировани афзуд: Бо вуҷуди ин, имрӯз ғайринизомиён бештар дар маърази ҳамлаҳои низомии қасдноки ҷамъӣ қарор дошта, инфрасохтори ғайринизомӣ ҳадафи харобии мунтазам мебошад. Ин воқеияти ғамангез аз Ғазза то Лубнон ва ба наздикӣ дар ҷанги таҷовузкорона бар зидди Эрон намоён аст.
Сафири Эрон дар СММ таъкид кард: Амалҳои таҷовузкоронаи охирини Иёлоти Муттаҳида ва режими сионистӣ бар зидди Эрон дар 28 феврал, бори дигар ин воқеияти талхро ошкор кард. Вай ёдовар шуд: Дар тӯли чил рӯзи ин ҷанги бесабаб ва ваҳшиёна, таҷовузкорон бо ҳадаф қарор додани ғайринизомиён ва инфрасохтори ғайринизомӣ, содири вайронкуниҳои шадид ва мунтазами ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона шудаанд.
Намояндаи Эрон дар СММ таъкид кард: Дар як ҳамлаи ваҳшиёна, як мактаби духтарона дар Миноб қасдона ҳадаф қарор дода шуд ва пурра нобуд карда шуд, ки боиси шаҳодати беш аз 168 нафар хонандаи бегуноҳ гардид. Ин амалҳо талафоти ҷонибӣ нестанд; балки ҷиноятҳои ҷангӣ мебошанд.
Вай таъкид кард: Мутаассифона, Шӯрои Амният бо сабаби коршканӣ кардани як узви доимӣ, ки худаш таҷовузкор аст, дар иҷрои масъулиятҳои худ дар муқобили ин вайронкуниҳои фоҳиш ноком шудааст.
Ировани таъкид кард: Шӯрои Амният набояд дар баробари таҳдидҳои такрорӣ ва рӯзмарраи раиси ҷумҳурии Иёлоти Муттаҳида бар зидди Эрон, аз ҷумла таҳдиди ошкори бомбордорони Эрон ва баргардонидани Эрон «ба асри санг», нобудии инфрасохтори энергетикӣ, иқтисодӣ ва саноатии кишвар, ҳадаф қарор додани олимони ҳастаӣ ва мансабдорони олимақоми Эрон ва ҳатто лафзу таҳдиди нобудии тамаддуни Эрон, хомӯш ё бепарво монад.
Намояндаи Эрон дар СММ гуфт: Муқаррар гардидани ин таҳдиди истифодаи зӯр, амалҳои таҷовузкорона ва гуфторҳои оташингардона аз ҷониби як узви доимии Шӯрои Амният, сабқати хатарнок эҷод мекунад. Иёлоти Муттаҳида ва режими сионистӣ, ҳамчунон ки онон, ки ин таҷовузҳоро бар зидди Эрон кӯмак ва мусоидат кардаанд, бояд масъулияти пурраи ҳуқуқӣ ва байналмилалии ин ҷиноятҳои ҳаулнок ва вайронкуниҳои ҷиддиро ба ӯҳда гиранд. Беҷазо мондани чунин ҷиноятҳо на танҳо хиёнат ба қурбониён аст, балки сулҳу амнияти байналмилалиро низ таҳдид мекунад.
Сафири Эрон дар СММ гуфт: Режими сионистӣ бузургтарин кушандаи ғайринизомиён дар ҷаҳон аст ва сазовори ҳеҷ посухе нест. Дар ин ҷаласа, баъзе сухангӯён бори дигар ихтиёр кардаанд, ки амалҳои ғайриқонунии таҷовузкоронаи Иёлоти Муттаҳида ва сионистӣ бар зидди Эрон нодида гиранд, ҳол он ки нақши худро дар мусоидат, фароҳамсозӣ ва дастгирии сиёсии ин таҷовуз ва ҷанги ваҳшиёна, хусусан дар ҳадаф қарор додани ғайринизомиён ва инфрасохтори ғайринизомӣ дар Эрон, ба таври огоҳона нодида мегиранд.
Сафир ва намояндаи доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид гуфт: Шӯрои Амният набояд дар баробари таҳдидҳои такрорӣ ва рӯзмарраи раиси ҷумҳурии Амрико бар зидди Эрон хомӯш ё бепарво монад.
