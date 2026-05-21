Велоятӣ: Харитаи роҳгузарҳои минтақа бо воқеиятҳои майдонии Теҳрон навишта мешавад

Ба гузориши хабарии Абно, Алӣ Акбари Велоятӣ дар шабакаи иҷтимоии X навишт: Трамп дар парадокси «таҳдидҳои рӯзмарраи Эрон» ва «муштариёни хашмгини насосҳои бензини Америка» гирифтор шудааст; ӯ барои назорати таварруми дохилии худ ниёз ба устувории бозор ва паст шудани нархи энергия дорад.
Вай дар идомаи ин паём овардааст: Аз сӯйи дигар, тағйири ҳисобҳо дар Қафқоз ва ранҷур шудани калимаи таҳмилии «роҳгузари Трамп» (Зангазор) нишон дод, ки акнун харитаи роҳгузарҳои минтақаро на бо таҳдидҳои Вашингтон, балки бо воқеиятҳои майдонии Теҳрон менависанд.
21 Май 2026 - 10:48
News ID: 1817132
Source: ABNA
