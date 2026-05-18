Даҳлези роҳи оҳани Эрон - Чин иқтидори транзити солонаи як миллион тонн борро дорад

Муҳаммадҷавод Шоҳҷӯӣ, коршиноси соҳаи роҳи оҳан дар мусоҳибае бо тавзеҳи ҷузъиёт ва иқтидорҳои тиҷорати роҳи оҳани миёни Эрон ва Чин, гуфт: Дар робита ба робитаи роҳи оҳани Эрон ва Чин, масирҳое ба монанди Қазоқистон - Туркманистон - Эрон ва Чин - Покистон - Эрон муайян шудаанд ва инчунин масири Чин - Ӯзбекистон - Афғонистон - Эрон низ дар сурати пурра шудани инфрасохтори роҳи оҳани Афғонистон метавонад фаъол шавад.
Ӯ афзуд: Дар ҳоли ҳозир ду масири аввал яъне даҳлези Қазоқистон - Туркманистон - Эрон ва масири Чин - Покистон - Эрон аз ҷиҳати пайвасти инфрасохторӣ мавҷуданд ва қобилияти истифодабариро доранд, ҳарчанд масири Покистон то ҳол пурра истифода нашудааст, аммо масири Қазоқистон - Туркманистон то ҳол фаъол будааст.
Тағйири муодилаҳои тиҷории Эрон ва Чин бо пурра кардани хатҳои роҳи оҳани Афғонистон
Шоҳҷӯӣ баён кард: Масири Афғонистон низ метавонад ба ду шакл шакл гирад; аввал пайвасти мустақими Чин ба Афғонистон ва сипас пайвасти шабакаи роҳи оҳани Афғонистон ба Эрон, ки дар ин ҳолат чолиши асосӣ дар бахши пайвасти Чин ба Афғонистон аст. Шакли дуюм низ пайвасти Чин ба Ӯзбекистон ва сипас пайвасти хати Тирмиз дар Ӯзбекистон ба Мазори Шариф дар Афғонистон аст, ки ин бахш дар ҳоли ҳозир мавҷуд аст, аммо барои пурра кардани занҷира зарур аст масири Ҳирот то Мазори Шариф дар дохили Афғонистон пурра карда шавад.
Ӯ дар бораи иқтидори ин даҳлезҳо давом дод: Наметавон рақами дақиқе барои иқтидори умумӣ эълон кард, зеро иқтидори хати роҳи оҳан дар ин масир танҳо ба транзити Эрон ихтисос надорад ва қисме аз он ба ҳамлунақли Шарқ - Ғарб ва қисме низ ба ҳамли дохилии кишварҳои миёнаи масир ихтисос меёбад. Бо вуҷуди ин, иқтидори ин масирҳо бо танзими нарх ва барномарезии ҳамлунақл қобили афзоиш аст.
Иқтидори қаторҳои борӣ Чин - Эрон қобилияти афзоиш то як қатор дар як рӯзро дорад
Ин коршиноси соҳаи роҳи оҳан ёдовар шуд: Дар шароити феълӣ тибқи эълони роҳи оҳан, дар масири Чин - Эрон ҳар се-чор рӯз як бор қатор ҳаракат мекунад, аммо ин иқтидор қобилияти боло рафтан то як қатор дар як рӯзро дорад. Дар сурати таҳаққуқи ин сатҳ, ин масир метавонад солона тақрибан як миллион тонн борро ҷобаҷо кунад.
Ӯ тасреҳ кард: Дар сурати фаъол шудани масирҳои Покистон ва Афғонистон, қисмати қобили таваҷҷӯҳе аз тиҷорати миёни Эрон ва Чин метавонад тавассути шабакаи роҳи оҳан анҷом шавад.
Шоҳҷӯӣ гуфт: Нуктаи муҳим ин аст, ки ба сабаби гаронтар будани ҳамлунақли роҳи оҳан нисбат ба ҳамлунақли баҳрӣ, асосан он молҳое аз ин масир истифода мекунанд, ки дар миёна ё охири занҷираи арзиш қарор доранд ва аз арзиши иловагии баландтаре бархӯрдоранд.
Ин коршиноси соҳаи роҳи оҳан дар охир хотирнишон кард: Мавзӯи муҳими дигар, дутарафа шудани ҷараёни бор аст; ба ин маъно, ки контейнерҳои воридотӣ бояд бори содиротии Эрон пурра ва ба Чин баргардонида шаванд, то ин занҷираи тиҷоратӣ ба таври устувор шакл гирад. Дар ниҳоят бояд таъкид кард, ки рел наметавонад ҳамаи ҳаҷми тиҷорати Эрон ва Чинро пӯшонад, аммо метавонад нақши муҳимеро дар ҷобаҷоии аволиятҳои тиҷорӣ эйфо кунад.
