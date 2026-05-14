Ҳамлаи режими сиёнистӣ ба ҷануби Лубнон, 10 шаҳид ва 27 маҷрӯҳ барҷой гузошт

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз шабакаи Алҷазира, Вазорати беҳдошти Лубнон дар гузориши рӯзи чоршанбеи худ дар бораи ҳамлаҳои режими сиёнистӣ ба ҷануби он кишвар эълом кард: Дар ҳамлаҳои Исроил ба шаҳракҳои ҷанубии кишвар, 10 нафар шаҳид ва 27 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд.
Ин вазорат инчунин эълом кард, ки дар ҳамлаи режими сиёнистӣ ба шаҳраки "Арабсолим" дар ҷануби он кишвар низ 5 нафар шаҳид ва 7 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд.
Вазорати беҳдошти Лубнон рӯзи чоршанбе эълом кард, ки шумори шаҳидони ҳамлаҳои режими сиёнистӣ ба Лубнон аз 2 марти соли 2026 ба 2 ҳазору 896 нафар расидааст.
Ин вазорат ишора кард, ки шумори маҷрӯҳони ҳамлаҳои режими сиёнистӣ низ ба 8 ҳазору 824 нафар расидааст.
Гуфтанист, ки режими сиёнистӣ аз 2 марти соли 2026 ҳамлаҳои худро ба минтақаҳои гуногуни Лубнон шадидтар кардааст. Ҳизбуллоҳи Лубнон низ дар дифоъ аз кишвар ва миллати Лубнон ва дар посух ба ҳамлаҳои режими сиёнистӣ, мавзеъҳои он режимро ҳадаф қарор медиҳад.
