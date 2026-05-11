Набераи Кеннеди: Амрико дар муқобили Эрон шикаст хӯрдааст

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Ҷек Шлоссберг, набераи Ҷон Эф Кеннеди, раиси ҷумҳурии пешини Амрико, изҳор дошт, ки ин кишвар дар муқобили Эрон шикаст хӯрдааст.
Вай дар рафти як мубоҳисаи умумӣ дар Манҳэттен таъкид кард, ки аз пешниҳоди сенатор Берни Сандерс барои пешгирӣ аз интиқоли бомбҳо ва таҷҳизоти низомӣ ба арзиши 440 миллион доллар ба сарзаминҳои ишғолшуда ҳимоят мекунад.
Ҷек Шлоссберг илова кард, ки мухолифат бо ҷанг алайҳи Эрон ба маънии монеъ шудан аз маблағгузории он аст.
Қобили зикр аст, ки Шлоссберг номзади аслӣ барои ҷонишинии Ҷералд Надлер, намояндаи бознишастаи Конгресс аз Ню-Йорк мебошад. Мавқеъгирии вай дар бӯҳрони ихтилофоти рӯзафзун дар маҳфилҳои сиёсии Амрико дар бораи дастгирии низомии режими сиёнии Исроил матраҳ мешавад.
Your Comment