Турки ал-Файсал: Агар ба Эрон ҳамла мекардем, таъсисоти ҳаётии мо нобуд мешуд

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, Турки ал-Файсал, сафири пешини Арабистони Саудӣ дар Вашингтон, дар мақолае дар рӯзномаи «Аш-Шарқ ал-Аусат» навишт, ки Арабистони Саудӣ аз ҷанги вайронкунанда дар минтақа пешгирӣ кард.
Вай таъкид кард, ки шоҳигарии Арабистон талошҳои зиёде барои пешгирии ҷанг анҷом дод ва талошҳои пуршиддатеро низ барои боздоштани он ва ёфтани роҳҳои дипломатӣ барои он ва берун кардани минтақа аз ин низоъ пайгирӣ кард.
Вай афзуд, ки агар нақшаи режими исроилӣ барои дурахшон кардани ҷанг байни мо ва Эрон муваффақ мешуд, минтақа ба харобӣ ва нобудӣ кашида мешуд ва ҳазорҳо нафар дар набарде, ки мо дар он ҳеҷ нақше надоштем, ҷони худро аз даст медоданд ва Тел-Авив муваффақ мешуд иродаи худро ба минтақа таҳмил кунад.
Ал-Файсал дар ин мақола афзуд, ки агар Арабистони Саудӣ ба ҳамлаҳои Эрон бо ҳамон усул посух медод, натиҷаи ин ҷанг метавонист ба нобудии таъсисоти нафтӣ ва истгоҳҳои обширинкунии Арабистони Саудӣ дар тӯли соҳилҳои халиҷи Форс ва ҳатто умқи ин кишвар оварда расонад.
Вай дар ин мақола афзуд, ки Арабистони Саудӣ ҳамроҳ бо Покистон дар хомӯш кардани оташи ҷанг ва кумак ба пешгирии шиддати вазъият аст.
Турки ал-Файсал бо ситоиш аз сиёсати Арабистони Саудӣ дар хомӯшӣ дар қабили ҳамлаҳои Эрон ба манфиатҳои Амрико дар ин кишвар навишт: агар Риёз ба ин ҳамлаҳо вокуниш нишон медод, таъсисоти нафтӣ ва обширинкунҳо нобуд мешуданд.
