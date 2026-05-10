Пезешкиён: Ҳадафи музокира ҳуқуқи халқро эҳё намудан ва манфиати миллӣ ҳимоят кардан аст

Президент таъкид кард: Халқи Эрон дар баробари душман ҳаргиз сар хам намекунад ва агар сухан аз гуфтугӯ ё музокира бошад, маънояш таслим ё ақибнишинӣ нест, балки ҳадаф, эҳёи ҳуқуқи халқи Эрон ва ҳимояти пурқуввати манфиати миллӣ аст.
11 Май 2026 - 00:14
News ID: 1812622
Source: ABNA
Ба гузориши агентии иттилоотии Абно, ҷаласаи гурӯҳи кории барқарорсозии зарарҳои ҷанги таҳмилӣ имрӯз, якшанбе (20 Урдибиҳишти 1405 / 10 майи 2026) бо ҳузури Масъуд Пезешкиён баргузор гардид.
Президент гуфт: Эрон ҳаргиз дар баробари душман сар хам намекунад ва агар сухан аз гуфтугӯ ё музокира бошад, маънояш таслим шудан нест, балки ҳадаф, эҳёи ҳуқуқи халқи Эрон ва ҳимояти манфиати миллӣ аст.
