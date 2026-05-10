Эрон ба матни пешниҳодии сулҳ аз ҷониби ИМА посух дод

Ба гузориши агентии иттилоотии Абно, посухи Ҷумҳурии Исломии Эрон ба охирин матни пешниҳодии ИМА барои хотима додани ҷанг, имрӯз тавассути миёнҷии покистонӣ ирсол шуд.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ қаблан чанд бор эълом карда буд, ки нуқтаи назарҳо ва мулоҳизаҳои Эрон дар бораи пешниҳодҳои ИМА, пас аз анҷоми баррасиҳо ва ҷамъбасти ниҳоӣ ирсол хоҳад шуд.
Мувофиқи нақшаи пешниҳодшуда, дар ин марҳила гуфтушунидҳо дар мавриди хотима додани ҷанг дар минтақа мутамарказ хоҳанд буд.
11 Май 2026 - 00:12
News ID: 1812619
Source: ABNA
