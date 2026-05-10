Ғарибободӣ: Амнияти гулӯгоҳи Ҳурмуз танҳо аз ҷониби Эрон таъмин мешавад

Ба гузориши агентии иттилоотии Абно, Козим Ғарибободӣ изҳор дошт, ки истиқрори киштиҳои берун аз минтақа дар атрофи гулӯгоҳи Ҳурмуз бо баҳонаи ҳифзи киштиронӣ, "афзоиши бӯҳрон ва низомигарии як роҳи обии ҳаётӣ" мебошад. Ӯ ҳушдор дод, ки ҳузури киштиҳои Фаронса, Британияи Кабир ё ҳар кишвари дигар бо "посухи қатъӣ ва фаврӣ" нерӯҳои мусаллаҳи Эрон рӯ ба рӯ хоҳад шуд.
11 Май 2026 - 00:11
Source: ABNA
Муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷии Эрон ба фиристодани киштиҳои ҳарбии Фаронса ва Британияи Кабир ба минтақа вокуниш нишон дод ва таъкид кард: Амнияти гулӯгоҳи Ҳурмуз танҳо аз ҷониби Эрон таъмин мешавад.
