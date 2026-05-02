Алҷазира хабар дод: Шикасти муҳосираи баҳрии Трамп ба ривояти омор

Ба гузориши хабарии «Абно» ба нақл аз Алҷазира, таҳлили иттилооти интишорёфта аз марказҳои навигатсионии баҳрӣ нишон медиҳад, ки аз замони оғози иҷрои муҳосираи баҳрии Амрико бар киштиҳои вобаста ба бандарҳои Эрон дар 13 апрел, 81 киштӣ аз 145 киштӣ, хилофи ин муҳосира аз тангаи Ҳурмуз гузаштаанд. Ин шумораи гузар тақрибан 56 дарсади киштиҳоро аз замони иҷроиши қарори Амрико нишон медиҳад.
Таҳлили додаҳо аз платформаи Marine Traffic нишон медиҳад, ки 53 киштӣ бо вайрон кардани қарори Амрико аз тангаи Ҳурмуз гузаштаанд. Ин киштиҳо ё аз бандарҳои Эрон меомаданд ё ба он ҷо мерафтанд, ё парчами Эронро бардошта буданд. Аз ин шумора, 11 киштӣ дар рӯйхати таҳримҳои Амрико буданд.
Ҳамчунин 28 киштии дигар, ки дар рӯйхати таҳримҳо буданд ва ба бандарҳои Эрон вобаста набуданд, аз танга гузаштаанд. Бинобар ин, ҷамъи киштиҳои хилофкунанда аз замони оғози иҷрои муҳосираи Амрико ба 78 киштӣ мерасад.
Ин иттилоот нишон медиҳад, ки 11 киштӣ дар ҳамон давра натавонистанд аз танга гузаранд. Ин киштиҳо аз ҷониби ширкатҳое идора мешуданд, ки қароргоҳашон дар Чин, Ҳиндустон, Покистон ва Туркия мебошад. Ин таҳлил дар асоси расадгузории ҳаракати тасдиқшудаи киштиҳое анҷом шудааст, ки дастгоҳи пайгирии худро ҳангоми гузаштан аз тангаи Ҳурмуз фаъол карда буданд.
Гузоришҳои навигатсионии баҳрӣ дар ҳафтаҳои охир нишон медиҳанд, ки сарфи назар аз даъвои Доналд Трамп дар бораи муҳосираи баҳрии Эрон, 81 киштии эронӣ ё вобаста ба Эрон муваффақ шудаанд аз муҳосираи Трамп гузаранд.
Ба гузориши хабарии «Абно» ба нақл аз Алҷазира, таҳлили иттилооти интишорёфта аз марказҳои навигатсионии баҳрӣ нишон медиҳад, ки аз замони оғози иҷрои муҳосираи баҳрии Амрико бар киштиҳои вобаста ба бандарҳои Эрон дар 13 апрел, 81 киштӣ аз 145 киштӣ, хилофи ин муҳосира аз тангаи Ҳурмуз гузаштаанд. Ин шумораи гузар тақрибан 56 дарсади киштиҳоро аз замони иҷроиши қарори Амрико нишон медиҳад.
Your Comment