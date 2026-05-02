Ба гузориши хабарии «Абно» ба нақл аз «Халиҷ Таймз», Амазон эълом кард, ки эҳёи амалиётҳои абрҳисоби дар Амороти Муттаҳидаи Араб, ки дар ҷанги Амрико алайҳи Эрон осеб дида буд, пешбинӣ мешавад якчанд моҳ тӯл бикашад.
Дитсентрҳои Амазон дар минтақаи Халиҷи Форс дар аввали моҳи март ва дар ҷараёни ҳамлаи Амрико ва режими сионистӣ ба Эрон ҳадафи ҳамлаҳои бесарнишин қарор гирифтанд, ки ин амр хадамоти абрҳисобиро халалдор кард ва аз сӯи дигар эҳёи онро тӯлонӣ кард.
Як сухангуи Амазон дар посух ба навтарин рӯзнома дар бораи як рӯйдоди марбут эълом кард, ки навтарин рӯзнома дар 30 апрел рух дода ва ба мушкилоти амалиётии пешин дар моҳи март марбут будааст.
«Амазон Веб Сервисез» бузургтарин таъминкунандаи хадамоти абрҳисоби ҷаҳон аст, ки муштариёне дар сатҳи ҷаҳонӣ дорад. Муштариёни калидии он ширкатҳое чун Нетфликс, Би Эм Дабълю ва Пфайзер ҳамчунин муассисаҳои бузурги молиявӣ, гурӯҳҳои расонавӣ ва созмонҳои бахши давлатӣ мебошанд. Ҳамчунин ин хадамот муҳимтарин омили судмандӣ будани ширкат мебошанд.
Тибқи шарҳи вазъияте, ки дар вебсайти «Амазон Веб Сервисез» нашр шудааст, ин муассиса ба муштариёнаш тавсия карда ҳамаи захираҳои дастраси худро ба минтақаҳои дигар интиқол диҳанд ва то ҳадди имкон захираҳои ғайридастрас аз захираҳои дурундаи эҳтиётӣ барқарор кунанд.
Сию ҳафт хадамоти Амазон дар Амороти Муттаҳидаи Араб дар ҳамлаи Эрон халалдор шуд – Эҳё моҳҳо тӯл мекашад
Тибқи гузоришҳо ва вебсайти «Амазон Веб Сервисез», 37 хадамоти ин ширкат дар Амороти Муттаҳидаи Араб дар ҳафтаи мунтаҳӣ шуда ба 30 апрел халалдор шудаанд ва ба назар намерасад ба зудӣ эҳё шаванд.
