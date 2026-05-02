Сардор Асадии: Амалҳои ғафлатсанге барои душман дар назар гирифта шудааст

Ба гузориши хабарии «Абно», сардор «Муҳаммад Ҷаъфар Асадӣ» муовини бозрасии Қароргоҳи марказии Хотами-анбиё дар мусоҳибае ба таҳлили таҳаввулоти минтақа ва эҳтимоли пайдоиши шиддат байни Эрон ва Амрико пардохт ва изҳор дошт: Даргирии дубора байни Эрон ва Амрико муҳтимол аст ва шавоҳид низ нишон медиҳанд, ки Амрико ба ҳеҷ паймону қарордоде вафодор нест. Амалҳо ва изҳороти масъулони Амрико бештар ҷанбаи расонавӣ дорад, ки аввал барои пешгирии рехтанҳои нархи нафт ва дуввум барои хориҷ шудан аз мушакиле, ки худашон офаридаанд, матраҳ мешавад.
Сардор Асадӣ гуфт: Бароварди низомиён ин аст, ки Амрико, хоҳ алайҳи Эрон амалиёт кунад хоҳ накунад, ба ин дом афтода ва роҳи берун омадан надорад. Ҳамчунон ки Имоми шаҳиди мо фармуданд режими сионистӣ дигар мисли пеш аз тӯфони Ақсо намешавад, вазъияти Амрико низ дигар ба Амрикои пеш аз ҳамла ба Эрон барнамегардад. Ҷаҳон ҳақиқати Амрикоро дарёфт ва ҳар қадар ҳам ки бадӣ кунад, дигар он Амрикое нест, ки бисёре аз он метарсиданд.
Муовини бозрасии Қароргоҳи марказии Хотами-анбиё инчунин дар бораи посухи нерӯҳои мусаллаҳ ба ҳар гуна маҷроҷӯиву ҳиммати дубораи амрикоиҳо, тасреҳ кард: Мо аз омодагии пурра барои муқобилият бо ҳар амали душманона бархурдор ҳастем.
Вай бо баёни ин ки нерӯҳои мусаллаҳи мо муваффақияти худро ба ягонагӣ ва ҳузури ҳамосии мардуми азизи мо дар кӯчаҳову майдонҳо қарздоранд, афзуд: Бахтиёр, он ваҳдате, ки Имом Хумайнӣ ва роҳбари шаҳиди мо бар он таъкид мекарданд, имрӯз бо вуҷуди ҳама таблиғоти бади душманон амал шуда ва кишвар ягона гардидааст.
Сардор Асадӣ илова намуд: На фақат нерӯҳои мусаллаҳ ва мардум, балки гурӯҳҳои сиёсӣ, ки баъзан ихтилофҳои назар доштанд, ҳам имрӯз ба ин дарк расидаанд, ки ягонагиро нигоҳ доранд. Ин ваҳдат барги пирози мост ва бинобар ин мо аз он ки Амрико хоҳад боз ҳамла кунад, нигаронӣ надорем.
Муовини бозрасии Қароргоҳи марказии Хотами-анбиё бо баёни ин ки амалҳои ғафлатсанге барои душман дар назар гирифта шудааст, таъкид кард: Ҳамчунон ки масъулони дахлдор гуфтанд, амалҳое барои муқобилият бо ҷангҷӯии дубораи душманон дар назар гирифта шудааст, ки дар тасаввури онҳо намеғунҷад.
Муовини бозрасии Қароргоҳи марказии Хотами-анбиё аз дар назар гирифтани амалҳои ғафлатсанге барои муқобилият бо ҷангҷӯии эҳтимолии душманон хабар дод ва гуфт: Ин амалҳо аз тасаввури онҳо берун хоҳад буд.
