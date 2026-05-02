Майдон ва дипломосия барои рафъи муҳосираи баҳрӣ фаъоланд

Фадҳусейн Моликӣ дар мусоҳибае зарурати андешидани тадбирҳои зарурӣ барои муқобилият бо муҳосираи баҳрии Амрико таъкид кард ва гуфт: Ҳамлаи баҳрӣ ё муҳосираи баҳрӣ як тактика аст; ҳадафи душман ба ҳолати ғайрифаъол даровардани Эрон аст, то дар мизи гуфтушунид ҳар хоҳише, ки дорад, амалӣ кунад.
Душман пас аз шикастҳое, ки дар набардҳои заминӣ, ҳавоӣ ва баҳрӣ хӯрдааст, мехоҳад бо ин усул, шикастҳои худро ҷуброн кунад. Хушбахтона, нерӯҳои мусаллаҳи мо ин таҳдид ва усулҳои рафъи онро пурра огоҳанд ва ҳамчунин гурӯҳи гуфтушунид ва мақомоти олии кишвар ҳушёрона вазъиятро пайгирӣ мекунанд.
Мо бояд махсусан ҳушёр бошем, зеро амният ва назорати тангаи Ҳурмуз бар ӯҳдаи Ҷумҳурии Исломии Эрон аст. Албатта кишварҳое чун Умон низ дар ин замина нақш доранд, аммо ниҳоят назорати ин минтақа бар ӯҳдаи Ҷумҳурии Исломӣ аст.
Ҳатто агар тактикаи муҳосираи баҳрии душман шикаст бихӯрад, душман ҳатман роҳҳои дигари зарба заданро меҷӯяд. Эрон дар ҷанг пирӯз буда ва дар гуфтушунидҳо низ дасти болоро дорад.
Эрон дар майдонҳои гуногун пирӯз буда ва душман сахт хор шудааст. Ҳатто вақте гурӯҳи гуфтушуниди Эрон дар Исломобод гуфтушунид дошт, нишон додем, ки гуфтушунид дар шароити номуносибро намепазирем. Дар даври дуюми гуфтушунидҳои Исломобод низ ҳозир нашудем, ки ин масъала барои Амрико хеле хоркунанда буд.
Нерӯҳои баҳрии артиш ва Сипоҳ бо тақсими кор ва ҳамоҳангии дақиқ дар ҳоли назорат ва тамошои вазъият мебошанд. Дар айни замон, бояд тавассути усулҳои сиёсӣ ва дипломосӣ кӯшиш кунем, ки бо баъзе кишварҳо ҳамкорӣ дошта бошем ва гузар ва гузаришти киштиҳо мувофиқи хостаи Ҷумҳурии Исломии Эрон анҷом шавад.
Узви Комиссияи амнияти миллии Маҷлис бар муқобили муҳосираи баҳрии Амрико таъкид кард ва гуфт: Нерӯҳои мусаллаҳ дар ҳолати омодагӣ мебошанд ва ҳамзамон амалҳои дипломосӣ барои безараргардонии ин таҳдид идома доранд.
