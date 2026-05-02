Foreign Policy: Оятуллоҳ Хоменеӣ пешвои мазлумон буд

Ба гузориши хабарии «Абно», нашрияи амрикоии «Foreign Policy» дар гузорише бо унвони «Оятуллоҳи ранҷдидагон» навишт: Барои аҳли суннати анъанагаре, ки ба Эрон майл доранд, мафҳуми «муқовимат» ҳанӯз ҷозибаи худро нигоҳ доштааст.
Ин расонаи англисизабон навишт: Пас аз кушта шудан (шаҳодат) -и Оятуллоҳ Алӣ Хоменеӣ, раҳбари Ҷумҳурии Исломии Эрон, эътирозгарони шиъа дар Карачии Покистон ва Бағдоди Ироқ ба намояндагиҳои дипломатии Амрико ҳамла карданд ва бо нерӯҳои амниятӣ даргириҳои сахт доштанд.
Аммо гарчанде инҳо хушинтарин вокунишҳои мардумӣ буданд, танҳо вокунишҳо ҳисоб намешуданд. Дар саросари ҷаҳон, бисёр одамон низ дар пуштибонӣ аз ин оятуллоҳ ҷамъ омаданд. Дар ҳафтаҳои пас аз он, эътирозҳое дар ҷойҳое чун Куала-Лумпури Малайзия, Ҷакартаи Индонезия, Деҳлии Нави Ҳиндустон, Кашмири зери назорати Ҳиндустон ва Истанбули Туркия рух дод.
Foreign Policy навишт: Дастгирии Теҳрон аз гурӯҳҳои шиъа чун Катоиб Ҳизбуллоҳ дар Ироқ ва Ҳизбуллоҳ дар Лубнон равшан аст, аммо ҳукумати Эрон ҳамчунин кӯшидааст назари ҷаҳони исломро низ ба худ ҷалб кунад ва худро ҳамчун нерӯе, ки ба танҳоӣ бо ҳукмронии Ғарб муқобилат мекунад, ба тасвир кашидааст. Дар ин роҳ, то андозае муваффақ буда ва тавонистааст пуштибониҳое фаротар аз марзҳои мазҳабӣ ба даст орад.
Ин расонаи амрикоӣ навишт: Вақте Эрон дар муқобили Исроил ва Амрико истодагарӣ мекунад, ин тасвир дар миёни мусалмонони ҷаҳон тақвият меёбад, ки бовар дошта бошанд ҳамчун як ҷомеаи ҷаҳонӣ қодиранд аз худ дифоъ кунанд. Ин ҳомиёни байналмилалӣ, Эронро намояндаи худ мешуморанд, ки ҷанги дарозеро пеш бурда ва ҳоло бо маҷбур кардани Амрико ва Исроил ба оташбас, бар онҳо пирӯз шудааст.
Як расонаи амрикоӣ бо ишора ба эътирозҳои васеи мардуми ҷаҳон дар посух ба шаҳодати ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Алӣ Хоменеӣ навишт: Вай Оятуллоҳи мазлумон буд.
Ба гузориши хабарии «Абно», нашрияи амрикоии «Foreign Policy» дар гузорише бо унвони «Оятуллоҳи ранҷдидагон» навишт: Барои аҳли суннати анъанагаре, ки ба Эрон майл доранд, мафҳуми «муқовимат» ҳанӯз ҷозибаи худро нигоҳ доштааст.
Your Comment