Ҳааретс: Сатҳи худкушӣ байни ҳарбиёни исроилӣ нигаронкунанда аст

Мувофиқи хабаргузории Абна ба нақли Ал-Майдиён, рӯзномаи забонии иврит Ҳааретс гузориш дод, ки афзоиши худкушӣ байни ҳарбиёни исроилӣ дар моҳи гузашта нигаронкунанда шудааст.
Расонаҳои исроилӣ низ гузориш доданд, ки дар давоми моҳи ҷорӣ ҳадди ақал ҳашт ҳарбӣ ва се корманди захира ба худкушӣ даст заданд.
Бояд қайд кард, ки дар сояи идома додани таҳрикунии ҷангӣ аз ҷониби режимҳои исроилӣ дар минтақа, махсусан дар Газо, Лубнон ва Эрон ва заиф шудани ин раванд, ҳарбиёни исроилӣ ба таври шадид ба сӯи сӯи истеъмоли рӯҳ ва паст шудани маънавият гирифтор шуда, дар охир ба худкушӣ даст мезананд.
