ИМА дар изолятсия аст; ваҳдати миллӣ сабаби асосии нокомии Трамп аст

Дар ин гуфтугӯ Аббос Попизода ба суханони дурусти раиси ҷумҳури ИМА дар бораи вуҷуди ихтилоф байни масъулини кишвари мо вокуниш нишон дод ва гуфт: «Дар аввал бояд ишора кард, ки ИМА ҳамчун кишвари пурдаъво тасаввур мекунад, ки бо ворид шудан ба ҳар ҷанге метавонад шароит ва талаботи якҷонибаи худро ба таври зӯроварӣ ба тарафи муқобил импо кунад. ИМА амалҳоеро баъзе кишварҳои заиф анҷом дод ва ба баъзе дастовардҳо низ расид ва ҳамин мавзӯъ сабаби пайдоиши тоҳҳумот дар раиси ҷумҳури ИМА шуд, ки метавонад дар бораи Эрон низ ба ҳадафҳояш расад.»
Ӯ идома дод: «Бо ин тасаввур ва фишоре, ки лоббии сионистӣ тавассути фаъол кардани парвандаи «Эпштейн» ба Трамп ворид кард, ӯро маҷбур кард, ки ба даргири бо Эрон ворид шавад. Ӯ киштиҳои худро ба сӯи Эрон фиристод ва бо таблиғоти вазнин ва пропаганда, кӯшиш кард, ки тарсу ҳавосро дар дили мардум ва масъулини Эрон эҷод кунад, аммо ин усули тарсфарине, ки одатан дар дигар қисмҳои ҷаҳон бо ҳаракати киштиҳо анҷом дода мешавад, дар Эрон комилан ноком шуд. Ҳатто чанд рӯз пеш аз ҷанги Рамазон, ӯ ва дигар масъулини ИМА бо ҳайрат эълон карданд, ки чаро мардуми Эрон натарсиданд ва ин мавзӯъ барояшон шавқовар буд!»
Эрон ҳимояи ИМАро нест кард
Аъзои ҳайати раёсати Маҷлиси Шӯрои Исламӣ изҳор дошт: «Дар қадами навбатӣ онҳо ҳамлаи низомӣ ба Эрон карданд, ки хурсандона бо пешбинии хубе, ки нерӯҳои мусаллаҳи мо анҷом доданд, бо як ҳамла ба мавқеъ ва таъсирбахш ба киштиҳои амрикоӣ, ин киштиҳо маҷбур ба пасгузорӣ шуданд ва то охири уқёнуси Ҳинд пасгузорӣ карданд ва амалан аз саҳна хориҷ шуданд. Ин мавзӯъ сабаби хашми Трамп шуд, зеро ҳимояи киштиҳои амрикоӣ нест шуд.»
Попизода изҳор дошт: «Дар даргирии низомӣ ва 40-рӯзаи ҷанги Рамазон, ки ба кишвари мо импо шуд, ИМА ва режимҳои сионистӣ наметавонистанд бо вуҷуди ҳама ҷиноятҳои худ, аз ҷумла кушиши нодурусти роҳбари олии инқилоби Исламӣ, фармондеҳон, масъулини мо ва мардуми бегуна, ба ҳадафҳояшон расанд. Душман на танҳо ба ҳадафҳои худ бар зидди Эрон нарасид, балки дар кӯчаҳо мо ваҳдати мардумро мешавем. Ин мавзӯъ нишондиҳандаи қудрати мардумӣ ва ташкили умумӣ дар Ҷумҳурии Исламӣ аст, ки ба хашми Трамп сабаб шудааст.»
Your Comment